مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة … والقنوات العارضة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة، يهتم محبي الدراما التركية على متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الذي يترقبه ملايين المشاهدين من شتى الأهمار والجنسيات ، لما فيها من أحداث شيقة ، ومع بداية الموسم الخامس بدأت الأحداث تشد أنظار المتابعين خاصة بعد ظهور عدو جديد يحاول السيطرة على الدولة العثامنية والقضاء على عثمان الذي يسعى دائماً أن ينتصر على أعدائه، وبعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس والتي حصلت على أعلى نسب مشاهدة لتتصدر قوائم محركات البحث، بدأت الكثير من المتابعين في البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة

على الرغم من وجود الكثير من الأعمال التركية إلا أن مسلسل قيامة عثمان استطاع أن يحصد أعلى المشاهدات، وبعد عرض الموسم الخامس من المسلسل ازدادت جماهيرية هذا العمل الدرامي التركي الذي يعرض لنا تفاصيل كثيرة عن فترة بناء الدولة العثمانية والصراعات التي عاصرها عثمان من بعد وفاة والده ارطغرل ووقوفه أمام المغول والتتار لحماية الدولة العثمانية.

أما عن أحداث الحلقة 133 مسلسل قيامة عثمان والتي تتضمن الكثير من الأحداث من أبرزها ظهور عدو جديد لعثمان الذي ظهرت عليه علامات الحزن بعدما علم بمرض زوجته النادر الذي عجزت عنه الأطباء، وتدهور حالتها يوماً تلو الآخر، كما تشهد الحلقة أيضاً مواجهة قوية بين عثمان ويعقوب.

موعد الحلقة 133 قيامة عثمان

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 133 مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهرا، كما يتم عرض مسلسل قبامة عثمان أيضاً على قناة الفجر الجزائرية .

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023