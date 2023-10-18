رسميا.. ظهور رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن الأجتماعي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن لجميع المتقدمين من ذوي الإعاقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، كما يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الخط الساخن الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي وهو ” 16439″ حيث يقوم مجموعة من الموظفين الإجابة عن كافة التساؤلات المطلوبة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وفي السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 إلكترونيًا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ظهور نتيجة كارت الخدمات المتكاملة لجميع المتقدمين خلال الأسبوعين الماضيين ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم يجب الضغط على خدمات ذوي القدرات الخاصة. ثم يجب اختيار ” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم. ثم اضغط على “استعلام”. بعدها يمكن الاطلاع على حالة بطاقة الخدمات المتكاملة من القبول أو الرفض.

ما هي مزايا كارت الخدمات المتكاملة ؟

بعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 يريد الكثير من أصحاب القدرات الخاصة معرفة مزايا كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والذي تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي حسب حالة الشخص ونتيجة الكشف الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإليكم بطاقة الخدمات المتكاملة :