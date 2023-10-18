داخلين على حرب قوية “العرافة” .. توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر 2023 !! مفاجآت ومخاطر قادمة

ليلى عبداللطيف عرافة لبنانية تقوم بتقديم برنامج يعرض توقعاتها عن أحوال العالم خلال الأعوام القادمة وعن توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر خلال عام 2024 جاءت مبشرة حيث توقعت استقرار الوضع الاقتصادي مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية ، ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف بالكثير من التوقعات حول مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي خلال العام القادم وفي السطور التالية نكشف جميع توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

أثارت توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر الكثير من الدهشة لدى الكثير من المصريين حيث توقعت بازدهار الاقتصاد المصري وتحسن الحالة الاجتماعية والمالية للمواطنين المصريين ، كما توقع أن مصر تعيش حالة من الاستقرار خلال العام القادم 2023 وينعم جميع المواطنين بممارسة حقوقهم وحريتهم ، كما جاءت أهم توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة ويكون هو رئيس جمهورية مصر العربية حتى عام 2030.

توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

وجاءت أبرز توقعات ليلى عبداللطيف عن العام القادم 2024 أن الجميع يعيش حالة مستقرة وتنتهي جميع الحروب من العالم وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا بعد وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشرية ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف بوجود الكثير من الاضطرابات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، كما توقعت باستمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كلفه ذلك من أرواح ، كما توقعت بحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024.