بـ 20 جنية بس وهتقعد معاك شهرين “باقات we إنترنت بلا حدود” .. الحق اعرفها حالًا

باقات we إنترنت بلا حدود شركة We قدمت باقات انترنت بلا حدود تلبي احتياجات مستخدميها. تتميز باقات We الانترنت بلا حدود بأسعارها المنخفضة وسرعتها العالية، وفي هذا المقال، سنستعرض باقات انترنت We المتاحة للموبايل بلا حدود.

هنا بعض المعلومات والتفاصيل حول باقات We انترنت موبايل بلا حدود:

شركة We تقدم خصم نصف ميجابايت على مواقع السوشيال ميديا مثل تويتر وانستجرام وواتساب والفيس بوك في باقة انترنت بلا حدود، بدلاً من خصم ميجابايت كامل.

يتم خصم ميجابايت عند مشاهدة الفيديوهات في باقة We انترنت بلا حدود.

بإمكان العملاء تجديد باقة We انترنت موبايل بلا حدود عندما يكون لديهم رصيد كافٍ داخل الباقة.

جميع الميجابايتس غير المستخدمة في باقة We انترنت بلا حدود يتم تحويلها للشهر التالي.

مميزات باقة we انترنت بلا حدود

باقات We انترنت موبايل بلا حدود توفر مجموعة من المميزات لعملائها، وفيما يلي بعض تلك المميزات: