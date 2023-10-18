الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023 “زيادة جديدة للموظفين” .. جهز محفظتك عشان تقبض
بعد التصريحات الأخيرة عن زيادة الرواتب والمعاشات في شهر أكتوبر لعام 2023 يتساءل الكثير من المواطنين حول مواقع التواصل الاجتماعي عن الزيادة لمعرفة الزيادة ومعرفة سببها وتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع تابعوا معي المقال.
الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023
ضمت الزيادة الجديدة في المرتبات العاملين من الجهاز الحكومي زيادة الحد الادنى للأجور الى 2700 جنيه وضمت أيضا زيادة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة 10%، اما اللي عاملين الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور فقد زادت رواتبهم الى 2700 جنيه اما العاملين الذين يتقاضون رواتبهم على الحد الادنى للأجور فقد تم زيادة رواتبهم بنسبة 10%، ما سبب هذه الزيادة هو حرص الحكومة المصرية على تحسين أحوال العاملين بالجهات الحكومية ورفع مستوى المعيشة لهم وقد تمت الزيادة للمعاشات ايضا .
موعد صرف رواتب شهر أكتوبر عام 2023
لقد اتينا لكم وجدول صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 تابعوا معي نقاط التالية لمعرفه تفاصيل الجدول:
- مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل سيتم صرف رواتبهم بدءا من يوم 20 أكتوبر عام
- وزارة التعليم والمالية والداخلية والدفاع والعدل سيتم صرف رواتبهم 21 أكتوبر
- وزارة القوى العاملة والإنتاج الحربي والزراعة والتجارة والصناعة الخارجية سيتم صرف رواتبهم يوم السبت 22 اكتوبر.
- وزارة السياحة والآثار والتخطيط والهيئة العامة للرعاية الصحية سيتم صرف رواتبهم يوم الأحد الموافق 23 اكتوبر.
- وزاره الشباب والرياضة والاتصالات والبترول والجهات التابعة لها سيتم صرف رواتبهم في يوم الاثنين 24 اكتوبر
- وفي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر سيتم صرف المرتبات للهيئة القومية للبريد وهيئة الرقابة المالية والجهات التابعة لها.
- اما عن الجهات الأخرى فسيتم صرف الراتب يوم الأربعاء 26 أكتوبر