الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023 “زيادة جديدة للموظفين” .. جهز محفظتك عشان تقبض

بعد التصريحات الأخيرة عن زيادة الرواتب والمعاشات في شهر أكتوبر لعام 2023 يتساءل الكثير من المواطنين حول مواقع التواصل الاجتماعي عن الزيادة لمعرفة الزيادة ومعرفة سببها وتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع تابعوا معي المقال.

الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023

ضمت الزيادة الجديدة في المرتبات العاملين من الجهاز الحكومي زيادة الحد الادنى للأجور الى 2700 جنيه وضمت أيضا زيادة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة 10%، اما اللي عاملين الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور فقد زادت رواتبهم الى 2700 جنيه اما العاملين الذين يتقاضون رواتبهم على الحد الادنى للأجور فقد تم زيادة رواتبهم بنسبة 10%، ما سبب هذه الزيادة هو حرص الحكومة المصرية على تحسين أحوال العاملين بالجهات الحكومية ورفع مستوى المعيشة لهم وقد تمت الزيادة للمعاشات ايضا .

موعد صرف رواتب شهر أكتوبر عام 2023

لقد اتينا لكم وجدول صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 تابعوا معي نقاط التالية لمعرفه تفاصيل الجدول: