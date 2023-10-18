هنا الآن رابط التقديم اللوتري الامريكي 2024 لدى الموقع الرسمي dvprogram.state.gov للهجرة إلى أمريكا

يبحث العديد من الراغبين في الهجرة خارج بلاده عن رابط التقديم اللوتري الامريكي 2024م للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم عن رابط التسجيل في للوتري الأمريكي، حيث أن الهجرة إلى أمريكا هي أحد أحلام الكثير من الشباب، ويعود ذلك إلى توفر فرص عمل عديدة ومتميزة في الولايات المتحدة، و سبب تزايد البحث عن رابط التقديم وموعد القرعة لهذا العام ولذلك نقدم عبر موقع البديل رابط الموقع طلب الهجرة العشوائية إلى أمريكا في هذا العام الحالي.

رابط التقديم اللوتري الامريكي 2024 للهجرة إلى أمريكا

في الفترة الأخيرة توفر دولة الولايات المتحدة الأمريكية الآن رابط التقديم للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية التي تنظمها كل عام في ذلك الوقت لذلك نوفر رابطًا مباشرًا لتقديم طلب التسجيل في القرعة الأمريكية لهذا العام.

ما هو موعد اللوتري الأمريكي

للعلم في الوقت الحالي أن التقديم على اللوتري الهجرة العشوائية الأمريكية أصبح مفتوحًا اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر من العام الجاري 2023م وينتهي الموعد النهائي لتقديم الطلبات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا، يوم 8 من شهر نوفمبر.

ما هي خطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

وبعد أن قمنا بتوفير رابط التسجيل في القرعة الأمريكية حيث نجد أنه من المناسب شرح كيفية التسجيل في القرعة، والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التسجيل المباشر التابع إلى الموقع الرسمي لقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

كذلك يتعين على المستخدم تعبئة نموذج الطلب

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية في نموذج الطلب الإلكتروني.

تضمن المعلومات الشخصية بيانات مثل: الاسم وتاريخ الميلاد.

من ثم لا بد من تحميل صورة شخصية بحجم 600 × 600 بكسل على أن تكون مطابقة للمعايير الرسمية المطلوبة.

أكد من تسجيل جميع أفراد الأسرة الذين يرغبون في المشاركة في للوتري الامريكي.

بعد كتابة البيانات وإدخال الصورة الشخصية يتم الضغط على زر طلب إرسال.

يصل رقم تأكيد التسجيل على هاتفك المحمول في رسالة نصية.

يشترط عليك الاحتفاظ بها حيث ستحتاج إليها عند إعلان النتيجة.

بعد التقديم يمكنك الاستفسار عن الطلب من خلال نفس الموقع باستخدام رقم التأكيد.

عليك الاستمرار في متابعة موقع اللوتري الامريكي ليصلك آخر المستجدات عن قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يفضل استخدام الموقع الرسمي في معرفة كل جديد وحصري للهجرة إلى أمريكا.

لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على الهجرة الشرعية من خلال القرعة.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

ومن المهم أيضاً معرفة أنه يجب توافر بعض الشروط من أجل التسجيل في القرعة، والشروط هي كما يلي: