مسلسل كريستال الحلقة 80 …. ورد فعل قوي من عاليا بعد ما علمت بحمل فاي وموعد عرضه على قناة mbc مصر

مسلسل كريستال الحلقة 80، مسلسل استطاع أن يجذب أنظار ملايين المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات لما فيه من أحداث تجميع بين الحب والكره والحقد والانتقام، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل كريستال الحلقة 80 التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

مسلسل كريستال الحلقة 80

يتوقع الكثير من المشاهدين أن يشهد مسلسل كريستال الحلقة 80 الكثير من الأحداث ، خاصة بعد أن قامت فاي بطعن الدكتور جواد الذي نفى هذا عندما جاءت الشرطة لاستجوابه وهو في المستشفى، وطلبت منه عاليا ألا يشتكي فاي، وهنا بدأ جواد يسأل عاليا عن سبب دفاعها عن فاي على الرغم من كرهها الشديد لها وهنا فاي تعترف لجواد بمرض باسل واقتراب موعده بعد الحادث الذي تعرض له وأن هذا رأي الأطباء الذي أجمعوا أن باسل سوف يموت قريباً وتحاول عاليا أن تجعله سعيداً في أيامه الأخيرة وهذا سوف يكون بوجود فاي بجانبه.

حتى هذه اللحظة لم تعلم عاليا بخبر حمل فاي من جواد، إلا أن ورد تأتي إلى منزل عاليا وتخبرها بحمل فاي وهنا تتفاجئ عاليا , ويكون رد فعلها مثير للغاية وتطلب من فاي أن تخبر جواد بخبر حملها إلا أن باسل يرفض هذا الأمر وينفعل على أخته وتحدث الكثير من المفاجآت التي يترقبها المشاهدين في حالة من التشوق .

موعد عرض مسلسل كريستال الحلقة 80

يعرض مسلسل كريستال من الأحد إلى الخميس على قناة mbc في تمام الساعة الثامنة، ويعاد على قناة mbc العراق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتعادل الحلقة في تمام الساعة العاشرة على قناة mbc مصر، وتعاد الحلقات في اليوم التالي على قناة mbc مصر في الساعة الثانية ظهراً.