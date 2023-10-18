توقعات “حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر” وتعليق الدراسة في بعض المحافظات

يبحث الكثير من المواطنين في مصرعن حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر وذلك تزامنًا مع بداية فصل الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة في الليل وفي الصباح الباكر ، وقد اعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وذلك في كافة المحافظات والمناطق الساحلية ، كما بينت هيئة الأرصاد الجوية حالة الملاحة البحرية وفي السطور التالية نكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر.

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

أعلنت هيئة الارصادة الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في مصر حيث يسود يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الاربعاء في مصر

كما يسود اليوم درجات حرارة منخفضة مع وجود رياح خفيفة لا تؤثر على الأعمال اليومية ، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال ساعات النهار وفي الساعات الأول من صباح اليوم التالي.