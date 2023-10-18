عاجل ورسميا.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المواظفين

بعد إقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زيادة مرتبات الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ارتفع معدل البحث حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 ، حيث اقترب الموعد الشهري لصرف مرتبات الموظفين مما جعل الموظفين يسألون عن موعد صرف مرتبات هذا الشهر، وهل سوف يشمل الزيادة التي أقرها السيد الرئيس أم لا ؟ وخاصة ان السيد وزير المالية أكد أن جميع رواتب العاملين بالدولة موجودة وسوف تنزل في حساباتهم في الموعد الشهري دون تأخير وفيما يلي إليكم أهم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وأكد السيد طارق بسيوني مدير حسابات العاملين بقطعة الدولة أن جميع مبالغ مرتبات المصرف في الموظفين موجودة في خزانة الدولة وسوف يتم صرف راتب شهر أكتوبر في موعده ويشمل على الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس حيث اصبح الحد الادنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الدولة بمقتضى قرار 4000 جنيه بدل من 3400ْ حيث تم إقرار 600 جنيه زيادة على المرتب منحة استثنائية بدل غلاء المعيشة مقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 في جميع الإدارات والهيئات في الدولة وذلك في الموعد التالي:

اليوم الأول لصرف الرواتب من أحد 23 أكتوبر

اليوم الثاني لصرف الرواتب الاثنين 24 أكتوبر

اليوم السادس الصرف الرواتب الثلاثاء 25 أكتوبر

اليوم الرابع صرف الرواتب الأربعاء 26 أكتوبر

الحد الأدنى للأجور بعد زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويتم صرف رواتب العاملين بقطاعات الدولة والمعاشات، وذلك بالنسبة لأكثر من 66 جهة حكومية، حيث يبدأ صرف المرتبات مشتملة على الزيادة والتي سوف تقدر ب٥٠٠ ج تزيد على الرواتب بحسب الدرجة والوظيفة ويمكن لجميع الموظفين صرف مرتباتهم بمجرد حلول موعد الصرف وذلك من خلال واليكم المرتبات بعد الزيادة :