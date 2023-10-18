تردد قناة مكملين 2023 على نايل سات لمتابعة أهم الأخبار

البحث رائج الآن على محركات جوجل عن تردد قناة مكملين 2023 لأنها ضمن القنوات الإخبارية التي تنقل الأخبار الحصرية من مصادر موثقة، خلال تلك الفترة تعمل قناة مكملين على نشر الأخبار وتغطية الأحداث الفلسطينية، حيث ينشغل الوطن العربي أجمع بالقضية الفلسطينية لذلك يهتم المواطنين بمعرفة أهم الأخبار واخر التطورات، ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وغزة تحديداً لا يمس الإنسانية بشئ بسبب الهجوم الإسرائيلي على البيوت والمستشفيات وارتفاع عدد المصابين الضحايا.

حيث تم تفجير مستشفى العمرانية ووصل عدد الضحايا أكثر من 600 شخص من بين نساء ورجال وأطفال وأطباء وشيوخ، قناة مكملين رغم أنها قناة معارضة للنظام لكنها تهتم أيضاً بنقل الأخبار العالمية، واليوم نقدم لكم طريقة ضبط القناة على الجهاز لذلك ترقبوا الفقرات التالية للحصول على تردد قناة مكملين 2023.

تردد قناة مكملين 2023

التردد: 12687.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

قناة مكملين الاخبارية

تنقل قناة مكملين العديد من البرامج التلفزيونية السياسية والاقتصادية وتحرص على عرض النشرة الاخبارية اليومية من أجل تغطية ما يحدث في العالم أجمع لتوصيل أكبر قدر من المعلومات الحصرية للجمهور المشاهد على مدار 24 ساعة، تعمل قناة مكملين بكامل طاقتها طوال اليوم وتبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتستخدم إمكانيات عالية لذلك الصوت والصورة في قمة النقاء والوضوح وبدون أي تشفير أو تشفير، كما أن قناة مكملين مجانية وغير مشفرة ويمكن للجمهور المشاهد ضبطها على الجهاز دون أي معاناة.

تردد قناة مكملين الجديدة على عرب سات