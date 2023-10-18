زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.. أعرف التفاصيل

يواجه الشعب العراقي أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، مما بدأ العديد منهم يتساءلون بشكل متكرر، عن حقيقة وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، من أجل إعاناتهم على الحياة المعيشية الصعبة، وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد الشعب العراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة يتم تطبيقها كل عام، على جميع القطاعات المنوط بهم في دولة العراق، لذلك سنوضح التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

انتشرت العديد من الأنباء المختلفة التي تُفيد بوجود زيادة في رواتب المتقاعدين بدولة العراق، مما أثار ذلك ضجة كبيرة في الشارع العراقي، وبات الجميع يتساءل عن هذه الحقيقة، ليؤكد محمد النوري، أحد أعضاء اللجنة المالية، عن أن الزيادة المنوط بتطبيقها تكون مع بداية العام القادم 2024، إضافة إلى أن هذه الزيادة تعد سنوية، كما لا يوجد في رفع معاشات المواطنين بشكل استثنائي مثلما يزعم البعض من المواطنين في الوقت الحالي.

الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب القيام بإتباعها من أجل القيام بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-