حالا | رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور ” صالح الشيخ “، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أُجري للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، تمت هذه المسابقة للمتقدمين من ثماني محافظات وهي ( كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – القليوبية – البحيرة – الإسكندرية – مطروح – الوادي الجديد ).

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

نستعرض الخطوات التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لعام 2023، إليكم الخطوات.

زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

البحث عن خيار ( استعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 ).

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

والتي تشمل الرقم القومي.

اضغط على زر ( استعلام ).

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مسابقة 30 ألف معلم

من جانبه وقع الدكتور رضا حجازي، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل المقبل وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

تُعد بوابة الوظائف الحكومية بوزارة التربية والتعليم لعام 2023 من بين الكلمات البحثية المتكررة على محرك البحث العالمي ( جوجل ) ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وزارة التربية والتعليم قدمت رابطًا للاستعلام عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم، التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتيح هذا الرابط للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم ومعرفة ما إذا تم اجتياز المسابقة وتأهيلهم لتسكين الوظائف كمعلمين في الصفوف الأولى بوزارة التربية والتعليم.