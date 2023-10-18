اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 والأخيرة PDF كشوفات كاملة على منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، هناك الكثير من المواطنين بالعراق يبحثون الآن عن باقي كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الذي أعلن عنها أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما يأمل العديد من المواطنين أن تعلن الوزارة عن صرف وجبة جديدة نظراً لاحتياجهم الشديد للمال في تلك الظروف الصعبة، كما يوجد بعض الأنباء الجديدة عن إصدار دفعة سادسة من الرعاية الاجتماعية وحالة أن هذا الخبر صحيح تعلن وزارة العمل عن موعد التسجيل والشروط ويتم تفعيل رابط التسجيل، ترقبوا معنا للتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

آلاف الأسر العراقية تترقب صرف مستحقاتهم من الوجبة التاسعة المعلن عنها منذ فترة قصيرة بعد انتظار لعدة أشهر في فحص طلبات التقديم، حيث أشارت الوزارة أن عدد متقدمي الوجبة التاسعة من الدفعة الخامسة أكثر من نصف مليون وهذا سبب رئيسي في تأخير اعلان النتيجة، ومنذ ساعات قليلة أكدت بعض المصادر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن صرف الوجبة 9 يكون مع حلول شهر نوفمبر المقبل 2023 بعد انتهاء رفع جميع كشوفات المشمولين، ويتم خلال هذه الفترة تجهيز ميزانية الصرف حسب عدد المستفيدين وبعد الانتهاء يتم تحديد يوم الإيداع والصرف، ولذلك يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية لضمان الحصول على المستحقات دون أي عائق.

رابط تحميل كشوفات الوجبة 9 والأخيرة 2023

بدون رفع أي مستندات أو الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية لمعرفة اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة يمكنكم التسجيل على الإنترنت والاستعلام إلأكترونياً عن طريق الرابط المخصص واتباع الخطوات التالية