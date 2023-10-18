رضا حجازي “تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول” .. ليكون في بداية ديسمبر 2023

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول قد أصبح محور اهتمام كبير للعديد من الأطراف، بما في ذلك الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين، حيث يسعون للتحضير والتخطيط لهذه الاختبارات، ويتطلب ذلك التركيز والاستعداد الجيد لضمان أداء جيد في هذه الاختبارات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 قد تم تحديده كالتالي:

بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد سيكون يوم الأحد 14 يناير 2024.

بالنسبة لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات)، ستبدأ امتحاناتها يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم تشمل المعلومات التالية:

بدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر 2023.

يستمر العام الدراسي لمدة 35 أسبوعًا.

ينتهي العام الدراسي في 8 يونيو 2024.

أجازه نصف العام في 27 يناير 2024.

تستمر أجازه نصف العام لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير 2024.

هذه المعلومات تنطبق على جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

تفاصيل العام الدراسي

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جهود وزارته في تحقيق تطوير التعليم وضمان الجودة في النظام التعليمي، حيث من المقرر أن يتم التركيز حاليًا على عودة المدرسة لأداء دورها الأصلي وعلى عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة كجزء من الدور الأساسي للوزارة، كما تهدف الجهود إلى تحقيق عام دراسي منضبط وتنظيم العملية التعليمية بشكل فعال.