عاجل بأمر رئاسي “نصيب الفرد في التموين” هيوصل لـ 150ج للبالغين و100 جنية للأفراد الصغيرة .. بداية من شهر نوفمبر

ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل اعتبارًا من يوم الأحد لجميع حاملي البطاقات التموينية والذين يبلغ عددهم ثلاثه وعشرون مليون بطاقة وتشمل هذه البطاقات أيضًا اربعه وستون مليون فرد مقيد عليها والذين يستحقون الحصول على السلع التموينية المدعمة شهريًا.

نصيب الفرد في التموين

تعرف معنا علي نصيب الفرد في التموين وهو كالتالي:

يتم توزيع زجاجات زيت بحجم 800 ملي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ولا يمكن تخصيص أكثر من أربع زجاجات زيت على نفس البطاقة.

يتم صرف كيلو جرام سكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ويكون الحد الأقصى ستة كيلوجرامات سكر للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية

تم الاستقرار في معروض السلع التموينية حيث سيتم صرفها بنفس الأسعار التي تم صرف السلع التموينية بها خلال شهر سبتمبر الماضي الأسعار الجاري تطبيقها تم تحديدها وهي كالتالي: