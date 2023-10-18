الجديد | تردد قناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي النايل سات ( برامج الأغاني والأناشيد )

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي للصغار، تبث القناة على مدار الساعة، وتتميز بمحتوىها الغني والمتنوع الذي يلبي احتياجات الأطفال المختلفة، تلعب قناة طيور الجنة دورًا مهمًا في تربية الأطفال وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإسلامية، كما أنها تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

التردد : 11315.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

استقبال تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر

اضغط على زر ( القائمة ) على جهاز التحكم عن بُعد.

اختر ( التركيب ) أو ( الإعدادات ).

اختر ( التركيب اليدوي ) أو ( البحث اليدوي ).

أدخل التردد والبيانات الأخرى المذكورة أعلاه.

اضغط على زر ( بحث ).

برامج قناة طيور الجنة

برامج الأغاني والأناشيد : تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تضم مجموعة من الأناشيد والأغاني للأطفال، مثل برنامج “طيور الجنة” وبرنامج “كراميش”.

برامج الرسوم المتحركة : تقدم القناة مجموعة متنوعة من برامج الرسوم المتحركة التي تتميز بمحتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، مثل برنامج “عصومي ووليد” وبرنامج “بسنت وديما”.

برامج تعليمية : تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية للأطفال، مثل برنامج “أناشيد الحروف” وبرنامج “أناشيد الأرقام”.

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2023، تُعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية المفضلة للأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، تشمل القناة أغاني وبرامج من تقديم الأطفال أنفسهم، مما يجعلها ملائمة ومشوقة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، يهدف هذا النوع من المحتوى إلى جذب انتباه الأطفال وتسهيل وصول المعلومات المفيدة بطريقة ممتعة وتفاعلية.