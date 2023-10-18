مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 ومشاهدة الأحداث الجديدة في الموسم الخامس في ذلك الموعد

الآن يرغب جميع محبي ومتابعي المسلسلات التركية مشاهدة الحلقة الجديدة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة رقم 133 حيث ارتفعت معدلات البحث عبر بشكل ملحوظ في الوطن العربي هذه الأيام، من قبل محبي الدراما التركية، حول موعد الحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان، والتي ارتفعت منذ بداية عرض المسلسل. الموسم الخامس من المسلسل بعد نجاح الحلقة. الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة الثالثة في الموسم الخامس والقنوات الناقلة لها.

عرض حصري مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

في الفترة الأخيرة تزايد بحث محبي الدراما التركية في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة رقم 133 من مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل وذلك استمراراً لأحداث الحلقات السابقة بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً، وعلى الرغم من وجود العديد من الحلقات المختلفة. مسلسلات تركية عبر الساحة، مسلسل المؤسس عثمان هو الأكثر متابعة في مصر. والعالم العربي، وسيتم عرض الحلقة 133 غداً الأربعاء القادم الموافق 18 من شهر أكتوبر 2023. وتعتبر هذه الحلقة هي الثالثة من الجزء الخامس، ومن المقرر عرضها يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية الساعة 9 مساءً، وسيعاد دبلجته باللغة العربية. الخميس الساعة 8 مساءاً على قناة الفجر الجزائرية.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

الآن يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 على قناة Atv التركية وقناة الفجر الجزائرية اللتين غيرتا ترددهما إلى تردد جديد لمتابعة المسلسل بجودة عالية وهو:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي : نايل سات .

تردد القناة : 10796.

الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معدل عامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي : النايل سات .

تردد القناة: 12043.

كذلك معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل عامل التصحيح: 5/6.

موعد عرض حصري الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان

سوف يتم عرض الوقت الحالي الحلقة 133 الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 18 من شهر أكتوبر على القناة التركية ATV في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتوقيت السعودية، كما سوف يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً في الوطن العربي بشكل عام وسوف يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة القادمة في العديد من القنوات الفضائية في العالم العربي ككل.