عاجل.. فيفيا يعلن انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر النسخة الـ٢٠ لكأس العالم للأندية FIFA السعودية بمشاركة الأهلي والاتحاد السعودي

طرح موقع فيفا تذاكر المرحلة الثانية من كأس العالم للأندية، وذلك بعدما طرحت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي تذاكر المرحلة الأولى من كأس العالم للأندية، والي من المقرر أن يتم إقامتها في المملكة السعودية، إذ تبحث الجماهير عن تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، حيث قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح نسبة 30% فقط من التذاكر في الدفعة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك، تهتم الجماهير أيضاً بمعرفة الفرق المشاركة في البطولة والأسعار المتاحة للتذاكر والمنصات المتاحة للحجز.

كأس العالم للأندية

بعد إنتهاء طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بجدة، تقرر طرح تذاكر الدفعة الثانية، وعلى الجماهير الراغبة في حجز مقاعد لمؤازرة الفرق المشاركة أن يكون عليهم الانتباه والسرعة في الحجز قبل نفاد الكمية المتاحة، وتقوم منصات حراج ومنصة تذاكر فيفا بتنشيط عملية حجز التذاكر في الموعد المحدد والمعلن مسبقًا.

موعد مباريات كأس العالم للأندية

تم تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية في الشهر الأخير من العام الجاري، حيث ستبدأ المباريات في 12 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 22 ديسمبر، وستشهد هذه البطولة مشاركة 7 فرق كبيرة تتنافس بشراسة، حيث تحمل كل فريق سجلاً مميزاً في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وإن إقامة البطولة في جدة تعتبر فرصة مثالية لجذب الانتباه إلى التحسينات الكبيرة التي تتم في المملكة في مجال الملاعب والرياضة، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات الرياضية الكبرى.

رابط حجز تذاكر تذاكر كأس العالم للاندية

تم تحديد أن تذاكر المباريات ستكون متاحة للحجز على منصتي حراج وفيفا، وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها للحجز على منصة فيفا:

ابدأ بالولوج إلى منصة تذاكر فيفا.

انقر على “بطولات متاحة” لاستعراض البطولات المتاحة للحجز.

ابحث عن بطولة كأس العالم للأندية في جدة وقم بالنقر عليها للوصول إلى صفحة البطولة.

ستظهر المباريات المتاحة للحجز، ثم اختر المبارة التي ترغب في حضورها بالنقر عليها.

ستظهر أمامك أسعار التذاكر وخريطة المقاعد، ثم قم باختيار المقعد الذي تفضله والذي يتناسب مع ميزانيتك.

قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة واختر طريقة الدفع التي تفضلها.

بمجرد تحقيق جميع الخطوات السابقة بنجاح، اضغط على “اشتري الآن” لإتمام عملية الحجز وشراء التذكرة.

توقيت طرح تذاكر كأس العالم للأندية

تنتظر الجماهير بفارغ الصبر تفعيل منصات حز تذاكر المباريات، وقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توافر نسبة 30% فقط من التذاكر في الدفعة الأولى، ومن المقرر أن يتم طرح الدفعة الثانية من التذاكر في مساء يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، ويُتوقع أن تظل أسعار التذاكر مماثلة لتلك التي تم طرحها في الدفعة الأولى، حيث يتم الإعلان عن البداية في الأوقات التالية: