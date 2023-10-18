هنا الآن رابط التقديم على منحة الطلبة للرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع eduspa.ur.gov.iq بالشروط المطلوبة

يبحث العديد من الطلاب على رابط التقديم على منحة الطلبة 2023م حيث تقدم الحكومة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من المنح الدراسية للطلبة في المدارس وتقدم لهم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه وزارة العمل في العراق حيث يبحث الكثير من الطلبة والطالبات في دولة العراق عن رابط التقديم على منحة الطالب في العراق وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد سنتعرف الآن على موقع البديل على رابط التقديم على منحة الطالب في العراق 2023 منحة الطالب في جميع المحافظات العراقية.

رابط التقديم على منحة الطلبة للرعاية الاجتماعية 2023

في الآونة الأخيرة قد تزايد البحث عن رابط التقديم على منحة الطلبة للرعاية الاجتماعية في دولة العراق 2023م حيث توفر الحكومة العراقية منح دراسية للطلاب والطالبات من الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لتوفير الدراسة للطلاب والطالبات في كل المحافظات العراقية المختلفة، ويمكن التقديم على المنحة الطلابية لدولة العراق.

رابط التسجيل على منحة الطلبة في العراق 2023

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم اكتب الرقم الموجود على بطاقة الفيزا للرعاية الاجتماعية العائلية.

ثم اكتب اسم المحافظة التي يعيش فيها الطالب واسم المدرسة.

قم بإدخال جميع بيانات الأسرة، بما في ذلك عدد الأشقاء وسنوات الدراسة والمدارس التي التحقوا بها.

عليك القيام بالضغط على الطلب.

شروط قبول منحة الطلبة في العراق 2023