اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة أكتوبر 2023 جميع المحافظات منصة مظلتي umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المستفيدين في شتى المحافظات العراقية، وخلال الساعات الأخيرة تزايدت عمليات البحث عن ابط منصة مظلتي وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية على الموفع الرسمي لها على الانترنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة، وذلك حرصاً من الحكومة العراقية على توفير عدد من الخدمات الالكترونية تيسيراً على المواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذي تعد من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبةـ وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الإجتماعية …

زيارة موقع منصة مظلتي .

ثم اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختر الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

ثم حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

بعد انتهاء عملية التحميل .

ابحث عن اسم المستفيد.

بعد العثور على اسم المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حوالي ما يقرب من 100 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الرعاية الإجتماعية، والذين انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي جاءت كالتالي: