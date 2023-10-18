متاح الآن رابط تسجيل التكميلي في الأردن 2023 لامتحان شهادة الثانوية عبر وزارة التعليم الأردنية

يرغب العديد من الطلاب والطالبات عن رابط التسجيل التكميلي 2023 في دولة الأردن حيث تسعى وزارة التعليم الأردنية لخدمة طلابها حيث توفر لهم أفضل الفرص التعليمية وهي خدمة الامتحان التكميلي والتي من خلالها يستطيع الطالب الدخول وإجراء الاختبارات مرة أخرى، بشرط أن يكون الطالب لديه درجات منخفضة. ويسمح له بالتحسن مرة أخرى، وتعتبر هذه فرصة كبيرة وجيدة للطلاب الذين لم ينجحوا في الامتحانات السابقة. ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم الأوراق اللازمة والشروط المطلوبة التي يجب تقديمها للامتحانات التكميلية في دولة الأردن.

متاح الآن رابط تسجيل التكميلي في الأردن 2023

يرغب العديد من الطلاب والطالبات تسجيل التكميلي الدورة الثانية في دولة الأردن لذلك إليكم طريقة التسجيل كما يلي بالتفصيل:

في البداية الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب التسجيل في التكميلي الدورة الثانية بالأردن.

بعد ذلك عليك اختيار تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة من قبل الوزارة.

شروط التقدم للامتحان التكميلي في الأردن

للعلم يشترط توافر عدد من الضمانات والشروط المطلوبة في الأفراد المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لإجراء الاختبارات التكميلية، وهي كما يلي: