بمقدم 15 ألف جنيه … موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 والشروط اللازمة

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 والشروط اللازمة، يهتم عدد كبير من الأسر المصرية وخاصة الشباب المقبل على الزواج التعرف على تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها وزارة الاسكان والتعمير في عدد من محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 والشروط اللازمة ….

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

حيث صرح مصدر مسؤول بصندوق الاسكان الاجتماعي عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 لعدد كبير من الشباب ومحدودي الدخل، وذلك خلال نهاية عام 2023 أو مع بداية عام 2024، وأكد المصدر على أنه سوف يتم طرح شقق ووحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و 90 متر .

أما عن أسعار شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 فقط أكد صندوق الاسكان الاجتماعي أنها سوف تتراوح بين 245 ألأف جنيه حتى 360 ألف جنيه، على أن يتم طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري على أقساط كما أعلنت وزارة الإسكان، وأكد المصدر أن مساحة الوحدة السكنية في شقق الاسكان الاجتماعي تبدأ بمساحة 75 متر بمقدم 15 ألأف جنيه ، وطرح وحدات سكنية مساحتها تبدأ من 90 متر بمقدم يصل إلى 22 ألف جنيه على أن يتم سداد 10% من قيمة الشقة عند الاستلام، والباقي يمكن تقسيطه على 30 عام.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يقل عن 50 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي عن 6000 الاف جنيه للأعزب، و عن 8000 آلاف جنيه للمتزوج.

ألا يقوم المتقدم بالتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي أو يكون لديه وحدة سكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة.

وأشارت وزارة الاسكان أنه لديها عدة طرق للاستعلام عن سعر وتفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي 2023، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 57777، أو من خلال رقم 090071117 للخط الأرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت على أنهما إجازات.