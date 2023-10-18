تاريخ وموعد اختبار السبر الترشيحي للبكالوريا 2024 بسوريا

قامت وزارة التربية السورية بالإعلان عن الموعد الخاص لاختبار التشريحي لامتحان الشهادة الثانوية العامة لهذا العام وذلك لجميع طلاب الشعبة الأدبية والعلمية كما قامت الوزارة بالتصريح عن كافة المعلومات المتعلقة بالتسجيل وعن جميع المعلومات الخاصة بهذا الأمر.

اختبار السبر الترشيحي للبكالوريا

صرحت وزارة التربية السورية بإعلانها عن مجموعة من الشروط الضرورية والتي يلزم توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم على اختبارات التشريح الثانوية العامة وذلك لإتمام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها العلمية والأدبية وأهم الشروط هي:

يلزم على الطالب حصوله على شهادة التعليم الأساسي والإعدادي أو ما يعادل هذه الشهادة أي نظام 3 سنوات علي الأقل.

هذا بجانب أنه يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم ما يقرب من حوالي 18 عام.

كذلك أنه يلزم أن يكون قد مضي علي حصول الطالب على شهادة التعليم أو الشهادة الإعدادية مدة لا تقل عن 3 سنوات.

موعد التسجيل في اختبار السبر التشريحي بالباكالوريا

في الحقيقة أنه قد صرحت وزارة التربية السورية بالموعد الرسمي الخاص بالقيام بالتسجيل لهذه الاختبار فيتم بدء التسجيل لاختبار التشريح الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية في يوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر وسيتم غلق باب التسجيل في يوم 9 من شهر نوفمبر حيث أنه سيتم إجراء هذه الاختبارات في يوم 25 نوفمبر وذلك سيكون عن طريق المراكز التي قامت المديريات باعتمادها وستكون مدة الاختبارات 3 ساعات ويلزم على الطالب المتقدم إحضار طلب تسجيل وسيتم اتخاذه من دائرة الاختبارات وبعض من الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام إجراء هذه الاختبارات.