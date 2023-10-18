خطوات تقديم منصة منظرة سلطنة عمان بالرقم المدني

قامت وزارة التعليم بعمان بطرح الكثير من الطرق لتسجيل الطلاب بمنصة منظرة سلطنة عمان، ويستطيع جميع الطلاب التسجيل فيها بكل سهولة ودون تضيع الوقت، وهذه المنصة ساعدت الطلاب في استذكار دروسهم وحل الأنشطة التعليمية المختلفة، وفيما يلي سنتحدث عن هذه المنصة.

تقديم منصة منظرة سلطنة عمان

يمكن لأي طالب سواًء في الصف الأول الابتدائي أو الرابع الإبتدائي التسجيل في المنصة، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الأتية:

قم بفتح جوجل كروم وادخل على رابط التقديم في المنصة.

يتم الدخول إلى البوابة التعليمية سلطة عمان.

ادخل تاريخ ميلاد الطالب الذي يريد التسجيل والرقم المدني.

انقر على كلمة دخول.

بعد لحظات من النقر ستظهر لك اسم المستخدم وكلمة السر.

انقر على (الدخول إلى منصة منظرة تعليمية).

ثم ادخل الرقم المدني وكلمة السر، ثم انقر على دخول المستخدم.

ننقر على كلمة السر لتعين كلمة سر جديدة مكونة من ثماني حروف بشرط يوجد بها حرف صغير وحرف كبير ورقم.

قم بحفظ كلمة المرور الجديدة، ومن ثم في لحظات تظهر لك الصفحة الرئيسية التي تحتوي على كل المواد الدراسية.

تسجيل الطلاب للدخول إلى الحصة المباشرة في منصة منظرة من الهاتف

يمكن لجميع الطلاب أن يحضروا صف إفتراضي على هذه المنصة، عن طريق الخطوات الأتية: