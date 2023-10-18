أخبار السعودية
من هنا رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول 2023
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الرابط الذي يمكن للأفراد من خلاله التوجه إلى منصة إلكترونية مخصصة تمكنهم من تسجيل الدخول إليها وفتح حساب إلكتروني حتى يكون بإمكانهم الاندماج في برنامج الضمان المطور والاستفادة من الدعم الذي يقدمه.
رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية
يمكن التسجيل في برنامج الضمان المطور والاستفادة من الدعم المقدم من خلاله باتباع الخطوات الموضحة فيما يلي:
- التوجه إلى موقع والحماية الاجتماعية عبر المتصفح، من هنا.
- عين خيار “تسجيل جديد” الموجود في الصفحة الرئيسية.
- إملأ كل البيانات الضرورية بدقة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنس، ومعلومات الهوية.
- اعتمد الشروط والأحكام المعروضة بالموافقة عليها.
- اضغط على أيقونة “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل.
- بعد استلامك لرمز التحقق على هاتفك الجوال، قم بإدخاله في المربع المخصص لذلك، ثم اضغط على أيقونة” التوثيق”.
- عين كلمة المرور ورقم هويتك الوطنية بدقة، وبعدها اضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول”.
- عند الوصول إلى الحساب الشخصي، يتعين عليك ملء المعلومات المطلوبة والنقر على “حفظ” لحفظ جميع البيانات.
الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور
يمكنك التحقق من حالة استحقاق الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بالدخول إلى المنصة باستخدام بيانات حسابك في النفاذ الوطني، ثم اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على “الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي”.
- قدم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك بدقة.
- في الخطوة الموالية، عليك الضغط على زر ” عرض”، لتظهر في الشاشة أمامك كافة المعلومات المرتبطة بالاستحقاق سواء كنت من مستفيدي نظام الضمان المطور أم لا.