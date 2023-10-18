الآن أبرز الحالات التي لن تحصل على دعم المواشي 2023

في إطار سعيها المتواصل نحو تطوير الدعم الاقتصادي وتحفيز الاستدامة في قطاع تربية المواشي، قررت وزارة البيئة السعودية، الإعلان عن الحالات التي تستوجب إيقاف الدعم، وهذه الخطوة تأتي بهدف توسيع رقعة الفرص لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين في المملكة للتمتع بفوائد هذا البرنامج الحيوي.

دعم المواشي

الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب دورًا كبيرًا في تحسين وتطوير مستوى معيشة المواطنين، ويستفيد المواطنون من هذا الدعم القيمي الذي يصل إلى حوالي 5000 ريال سعودي، وقيمة الدعم تختلف حسب نوع المشروع وعدد المواشي التي يمتلكها المستفيد، وبدأت فكرة هذا المشروع بتوجيه دعمها إلى المشروعات الصغيرة بهدف مساعدة المحتاجين وتوفير مصدر إضافي للدخل، ولكن مع توسيع نطاق المشروع وزيادة دعم المشروعات، تم الإعلان عن حالات إيقاف صرف الدعم في بعض الحالات، وتشمل هذه الحالات:

عدم الالتزام بالشروط المحددة من وزارة البيئة السعودية للحصول على الدعم.

تقديم المستفيد معلومات غير دقيقة بهدف الحصول على الإعانة المالية.

توقف المستفيد عن تربية المواشي بعد صرفه للدعم.

وفاة المستفيد من الدعم.

هناك حالات أخرى تستوجب إيقاف الدعم، كعدم تمتع المستفيد بالخبرة الكافية والمعلومات التي تمكنه من إدارة مشروعه بنجاح.

طريقة الاستعلام عن دعم المواشي

للاستعلام عن حالة دعم تربية المواشي عبر منصة وزارة البيئة السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية: