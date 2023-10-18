خطوات وطريقة تفعيل حساب أبشر عبر البنك الأهلي إلكترونيًا 2023

تتم طريقة تفعيل حساب أبشر من خلال البنك الأهلي أون لاين للعام الحالي 2023 عبر بضع خطوات، حيث يمكنك تفعيل الحساب في نظام أبشر الإلكتروني عن طريق البنك الأهلي التجاري بسهولة، مما سيمكنك من الوصول إلى العديد من الخدمات والمزايا المقدمة عبر النظام.

تفعيل حساب أبشر عبر البنك الأهلي

لتفعيل حساب أبشر عن طريق البنك الأهلي التجاري، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الأهلي موبايل على هاتفك الجوال.

بعد تثبيت التطبيق، قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” للمتابعة.

ستتلقى رسالة تأكيد تسجيل الحساب على رقم هاتفك المحمول المسجل في البنك.

قم بإدخال الرمز الذي تم إرساله إليك في الصفحة الخاصة بالتفعيل وانقر على “تفعيل” لاستكمال العملية.

اختر خيار تفعيل أبشر من القائمة المخصصة لسداد الفواتير، ومن ثم ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل المستخدم المسجل في البنك، مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال. اضغط على “تسجيل” للمتابعة.

بعد الضغط على “تسجيل”، ستظهر صفحة تأكيد، وانقر على “تأكيد” وانتظر حتى تصلك رسالة تأكيد تفعيل حساب أبشر بنجاح.

تفعيل أبشر إلكترونيًا

لتفعيل حساب أبشر من خلال البنك الأهلي التجاري، يمكن اتباع الخطوات التالية: