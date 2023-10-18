كيفية التسجيل في البريد السعودي ورقم حساب واصل 2023

يبحث الكثيرون عن كيفية التسجيل في البريد السعودي ” واصل” سواء للأفراد أو المؤسسات، وفي هذا الإطار تقدم خدمة “واصل” من البريد السعودي حلاً موثوقًا وسهل الاستخدام للقيام بعمليات الشحن والتوصيل، وسواء كنت فردًا يرغب في استقبال شحنات دولية أو محلية، أو كنت تمثل مؤسسة تحتاج إلى حلول لإدارة اللوجستيات بفاعلية وهو ما تتيح هذه الخدمة بفعالية.

التسجيل في البريد السعودي

يمكنك التسجيل في خدمة واصل البريد السعودي بسهولة عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية، قم بالحصول على عنوان وطني من خلال موقع العنوان الوطني السعودي. ستحتاج إلى هذا العنوان للتسجيل في واصل.

بعد ذلك، ادخل إلى حساب واصل العالمي من خلال العنوان الوطني الذي حصلت عليه.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة باللغة الإنجليزية في حساب واصل الخاص بك.

ضمن خيارات الحساب، قم بتفعيل الشحن التلقائي وتعديل خيارات الشحن حسب احتياجاتك.

ستحصل على عنوان امريكي كامل بالإضافة إلى رقم السويت الخاص بك.

استخدم العنوان الأمريكي الذي حصلت عليه أثناء عمليات الشراء من المواقع الأمريكية.

عندما تصل الشحنة إلى الولايات المتحدة، ستُرسل إلى العنوان الأمريكي الخاص بك، وبعد ذلك ستصل إلى حسابك.

يمكنك أيضًا زيارة أحد مكاتب البريد السعودي في مدينتك لطلب الخدمة والحصول على المزيد من المساعدة، وهذه الخدمة تسهل عملية استقبال وإرسال الشحنات بشكل موثوق وفعال.

ما هو رقم حساب واصل عالمي؟

رقم حساب واصل العالمي والذي يتاح للاستفسار عن أي شحنة أو طرد هو SP-684289635، حيث يمكن استخدام هذا الرقم لتتبع ومتابعة حالة الشحنات أو الحصول على معلومات حولها بسهولة.