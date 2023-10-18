الوجبة الاخيرة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq كل المحافظات

تمثل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf من أكثر الموضوعات البحثية التي أثارت اهتمام العديد من المواطنين في العراق، ويعتبر هذا البرنامج مبادرة حكومية تهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر ذات الاحتياجات الخاصة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وقد أشرفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على برنامج “الوجبة الأخيرة”، حيث تقوم بفحص طلبات المواطنين واختيار المستحقين وفقًا للمعايير المحددة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط لتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf، وتتمثل في الآتي:

الجنسية العراقية للمتقدم.

عدم امتلاك المتقدم لأصول أو عقارات.

عدم امتلاك دخل شهري ثابت يتجاوز الحد الأدنى.

تلك الشروط تساهم في تحديد الأفراد الأكثر احتياجًا للدعم المالي وتضمن توجيه الدعم لمن يستحقه.

ويمكن للمواطنين متابعة آخر التحديثات المتعلقة بإعلان أسماء المستفيدين عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، مما يتيح لهم معرفة مدى استحقاقهم للبرنامج وفهم الإجراءات بشكل أفضل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

بفضل منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل، أصبح بإمكان المواطنين البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf من خلال عدة خطوات:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انتقل بعد ذلك إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

انقر بعد ذلك على خيار “كشوف أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023”.

اضغط على “كشوفات الوجبة الأخيرة pdf” للحصول على التفاصيل.

انقر على الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها، اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf.

أدخل بعد ذلك البيانات المطلوبة، مثل رقم البطاقة الوطنية.

انقر بعد ذلك على زر الاستعلام للحصول على النتائج.

بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين البحث عن أسماء المستفيدين بسهولة ويسر، والجدير بالذكر إن برنامج “الوجبة الأخيرة” يمثل حلاً أساسيًا للأسر الأكثر احتياجًا في العراق، حيث يسهم في تخفيف معاناتهم، وذلك خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، و يجب أن يتم توجيه هذا الدعم بشكل فعال للفئات التي تحتاجه بشدة، لضمان أن لديهم الفرصة لبناء مستقبل أفضل.