تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “من هنــا” عبر منصة مظلتي العراقية 2023

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مؤشرًا على التزام الحكومات والمؤسسات بتوفير الرعاية للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع. وتشمل هذه الرعاية مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل المساعدات المالية، والرعاية الصحية والتعليم والسكن والدعم النفسي والاجتماعي في هذه المقدمة تلقي الضوء على أهمية مفهوم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق لديها حوالي 300 ألف طلب من الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يأتي ذلك في إطار مبادرة الحكومة العراقية لتقديم دعم لجميع الأسر المحتاجة في البلاد.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تعرف معنا علي شروط الحصول علي دعم الرعايه الاجتماعية وهو كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

ينبغي أن تضم الأسرة على الأقل أربعة أفراد.

يجب أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و 60 سنة وعمر السيدات بين 15 و 55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مالك لأي أموال أو تأمين صحي أو اجتماعي ويجب أن يكون مسجلًا في دائرة الشؤون الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم جزءًا من الأسر المحتاجة وأن يكون الدخل الشهري للأسرة منخفضًا.

يجب أن يتعذرعلى العائلات الوصول إلى معيل رسمي أو يجب أن يعاني أحد أفراد الأسرة من إعاقة جسدية أو عقلية يتم تحديد الشروط بناءً على دراسة محددة تقوم بها الوزارة.

يظهر النظام الاجتماعي في أي مجتمع نضجًا ويظهرأهمية عظيمة للرعاية الاجتماعية فهي تعكس روح التضامن والرعاية بين أفراد المجتمع وتساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بالتركيز على الرعاية الاجتماعية.