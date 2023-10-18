جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 عبر وزارة التربية العراقية

نشرت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث إن من المتوقع أن تبدأ امتحانات السادس الابتدائي للدور الثالث خلال الأيام القادمة في مختلف المحافظات بنظام الحضور الفعلي، وسوف نكشف عبر الفقرات التالية كافة التفاصيل عن هذا الجدول.

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

الآن بصدد التعرف على جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في مختلف المحافظات من خلال الآتي:

ومن المقرر أن يكون امتحان مادة التربية الإسلامية أو المسيحية للدراسة العربية، بالإضافة إلى مادة التربية الإسلامية للدراسات التركمانية والأجنبية والكردية، وذلك يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

وأما امتحان مادة اللغة العربية لجميع الطلاب بالدراسة العربية والدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية سيكون يوم الخميس، 26 أكتوبر 2023.

وسوف يكون يوم السبت 28 أكتوبر 2023 هو المقرر لعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وبينما يكون يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 مخصص لإجراء مادة الرياضيات.

ويجري الطلاب امتحان مادة الاجتماعيات. يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

وأما يوم الثلاثاء31 أكتوبر 2023 سيكون موعد امتحان مادة العلوم.

وأما يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 سيكون موعد امتحان مادة اللغة التركمانية للدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية.

والجدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الامتحانات وفقًا للتخصصات واللغات المختلفة للطلاب في المدارس الابتدائية، بهدف تقييم مستوى تحصيلهم وفهمهم في المواد المختلفة.

امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

بعد أن استعرضنا جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بشكل مفصل، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الامتحانات تعتبر من أهم الأحداث خلال العام الدراسي، حيث تلعب دورًا بارزًا في تقييم الأداء الأكاديمي للطلاب وتحديد مدى تقدمهم في المواد المختلفة، كما أن نجاح الطلاب في هذه الامتحانات يمكن أن يفتح لهم آفاقًا جديدة في مجال التعليم العالي ويمنحهم فرصًا مستقبلية واعدة.

وينبغي للطلاب أن يستعدوا بشكل جيد ويلتزموا بالمذاكرة والمراجعة بانتظام، ويفضل أن يتضمن الاستعداد جدولًا منتظمًا طوال العام الدراسي حيث يكون التحصيل العلمي جزءًا من نمط حياتهم، وعلاوة على ذلك، يجب على الأهل والمعلمين دعم الطلاب وتقديم التوجيه خلال هذه الفترة الحاسمة، بالإضافة إلى ذلك أن الطلاب الذين لم ينجحوا في الدورين السابقين يعتبرون هذا الدور الثالث فرصتهم الأخيرة لاجتياز هذه المرحلة المهمة والحاسمة في مسار تعليمهم.