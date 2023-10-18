تم الكشف من قبل وسائل الإعلام الإسبانية عن اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023، وهي جائزة “بالون دور” التي ينظمها مجلة فرانس فوتبول العالمية، قبل أسبوعين من موعد حفل الإعلان عن الفائزين، والذي سيقام يوم الاثنين 30 أكتوبر الحالي، يتساءل العديد من متابعي ومحبي كرة القدم من سيفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 2023 سيكون ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب نادي انتر ميامي الحالي وباريس سان جيرمان السابق، وبهذا، سينال ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، بسبب فوزه ببطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين وبذلك، سيصبح أول لاعب محترف في نادي غير أوروبي يحصد هذه الجائزة.

نظام التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2023

تتم عملية التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية التي تؤثر على الترتيب، كل عضو يطلب منه اختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي، حيث يمنح الترتيب الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، ثم نقطتين وأخيرًا نقطة واحدة، تعطى الجائزة للاعب الذي يحقق أكبر عدد من النقاط، وهناك ثلاث معايير تؤخذ بعين الاعتبار.

مسيرة اللاعب الكروية.

سلوك اللاعب من حيث اللعب النظيف والمهارات.

الفوائد الشخصية والجماعية (المنتصرين) خلال السنة.

أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

اللاعب كيم مين جاي – نابولي وبايرن ميونخ.

اللاعب فيكتور أوسيمين – نابولي.

اللاعب لوكا مودريتش – ريال مدريد.

اللاعب هاري كين – توتنهام وبايرن ميونخ.

اللاعب كيليان مبابي – باريس سان جيرمان.

اللاعب لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان.

اللاعب روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة.

اللاعب رودري – مانشستر سيتي.

اللاعب أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد.

اللاعب ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

اللاعب جوليان ألفاريز – مانشستر سيتى.

اللاعب جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة.

اللاعب مارتين اوديجارد – أرسنال.

اللاعب فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

اللاعب ياسين بونو – إشبيلية والهلال.

اللاعب إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا.

اللاعب نيكولو باريلا – إنتر ميلان.

اللاعب كفارا تسيخيليا – نابولي.

اللاعب روبن دياز – مانشستر سيتي.

اللاعب إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.

اللاعب كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

اللاعب برناردو سيلفا – مانشستر سيتى.

اللاعب جود بيلينجهام – ريال مدريد.

اللاعب كيفين دى بروين – مانشستر سيتى.

اللاعب بوكايو ساكا – أرسنال.

اللاعب كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

اللاعب أندريه أونانا – مانشستر يونايتد.

اللاعب جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتى.

اللاعب جمال موسيالا – بايرن ميونخ.

اللاعب محمد صلاح – ليفربول.

موعد إعلان اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023

ستعلن المجلة الفرنسية عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في حدث يقام في باريس، العاصمة الفرنسية، في 30 أكتوبر الحالي، وبذلك يتأجل حلم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول المصري، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام جديد على الأقل.

تم الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي في مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في السادس من سبتمبر الماضي، شملت القائمة التي تنافس للفوز بالجائزة في عام 2023 اللاعبين التاليين