رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 الآن على “dvprogram.state.gov”

يرغب عدد كبير من المواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء العالم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل العيش بها والعمل بها بشكل رسمي، وتُعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن اللوتري الأمريكي 2024، والذي من خلاله تستقبل المواطنين والمواطنات من دول العالم للعيش داخل أمريكا والحصول على جميع حقوقهم وواجباتهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أبرز المعلومات عن اللوتري، فكونوا معنا.

التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

يمكن للمواطنين والمواطنات التقديم من الآن على اللوتري الأمريكي، حيث أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية التقديم للمواطنين في الفترة ما بين الخامس من أكتوبر وإلى يوم الثامن من شهر نوفمبر، أي تقريبًا شهر، ثم يتم الإعلان عن نتائج المقبولين يوم السادس من شهر مايو من عام 2024، والجدير بالذكر أن التسجيل يكون من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه إلى موقع التسجيل في اللوتري التابع لوزارة الخارجية على شبكة الإنترنت.https://dvprogram.state.gov/

انقر على “إرسال طلب”، ثم بعدها اتبع باقي شروط التقديم.

يجب أن تقوم بإدخال كل المعلومات الشخصية الخاصة بك وحمل صورة شخصية لك مقاس 600*600.

سجل كل أفراد الأسرة الخاصة بك وبعد إدخال البيانات اضغط على زر “إرسال”.

بعدها تظهر النتائج بعد خمس شهور تقريبًا أو ست شهور من الدراسة.

شروط اللوتري الأمريكي 2024

وضحت وزارة الخارجية الأمريكية عدد من الشروط، والواجب أن تتوافر في المتقدم حتى يُقبل للهجرة إلى أمريكا، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: