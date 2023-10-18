جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي والابتدائي والثالث المتوسط الدور الثالث 2023 عبر وزارة التعليم العراقية

في الآونة الأخيرة يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن جدول امتحانات الدور السادس الاعدادي والسادس الابتدائي في عام 2023 كما يتساءل الكثير من طلاب الصف الثالث المتوسط في دولة العراق عن موعد امتحانات الدور الثالث 2023 وقد نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الدور الثالث 2023 الدور الثالث للصف السادس الابتدائي والمرحلة الثالثة المتوسطة ومن خلال المقال التالي عبر موقع البديل سوف نوضح لكم موعد امتحانات الدور الثالث في جميع المحافظات العراقية 2023.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي والابتدائي والثالث المتوسط 2023

صدرت وزارة التربية والتعليم العراقية لجنة الامتحانات الدائمة، أن يوم الأربعاء المقبل 25 من شهر أكتوبر 2023م هو موعد بدء اختبارات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق جدول الامتحانات الوزارية للدراسات الأولية للعام الدراسي 2023 دور تكميلي حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتبدأ كذلك الامتحانات في 25 من شهر أكتوبر 2023م وتنتهي في 1 من شهر نوفمبر 2023 الساعة 1 ظهرًا.

موعد بدء امتحانات الدور الثالث 2023

أعلنت في وقت لاحق وزارة التربية والتعليم في جلستها التي عقدت بالوزارة قراراً بالسماح لطلبة المراحل النهائية بأداء امتحانات الدور الثالث التكميلي على النحو التالي:

يمكن لطلبة الصف السادس الذين أنهوا درساً أو درسين بأداء الامتحان التكميلي للدور الثاني.

كذلك يمكن لطلبة الصف الثالث المتوسط الذين أنهوا درسا أو درسين أو ثلاثة بإجراء اختبارات الدور الثاني التكميلية.

كذلك السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بجميع فروعها بإجراء اختبارات الدور الثاني التكميلي لجميع الدروس التي أنهوها.

ما هو جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

للعلم قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الدور الثالث والسادس الابتدائي 2023م وجاءت مواعيدها على المرحلة السادس الاعدادي لم ينشر لها حتى الآن الجدول الزمني أو الرسمي من الوزارة ولكن المرحلة الابتدائية يوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر 2023م وينتهي في 1 من شهر نوفمبر 2023م كذلك بالنسبة للمتوسط، يبدأ يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023م وينتهي في 2 نوفمبر 2023م.