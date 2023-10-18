القنوات الناقلة وحجز تذاكر و موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية

يستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي إلى مواجهة نظيره التنزاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية لموسم 2023-2024، ولذا عدد كبير من مشجعي الفريقان بالقارة السمراء يتساءلون عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة الجولة، وفي تقرير اليوم نذكر لكم موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها، فضلًا تابعوا معنا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يُعد الأهلي المصري هو أكثر الفرق الفائزة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حصل عليه مرات عديدة، ومن المفترض أن يواجه في ذهاب الدور النهائي من بطولة إفريقيا 2023 نظيره التنزاني، حيث تنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة، حيث بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وبيروت وصنعاء، بينما الساعة السابعة على توقيت أبو ظبي، ومقرر نقل هذه المباراة على قناة AD SPORSTS HD الرياضية، حيث حصلت مجموع قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري السوبر الإفريقي، علمًا بأن هذه الجولة تنطلق بأرض تنزانيا، حيث تُلعب المباراة على أرضية ملعب مدينة دار السلام، ونتمنى مشاهدة ممتعة للجميع.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة لهذا اللقاء، وبالنسبة للتشكيل المتوقع للأهلي في هذه الجولة، فمن المقرر أن يكون التشكيل كالتالي: