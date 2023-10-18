نزلت حالًا جميع الأسماء عبر “رابط منصة مظلتي” العراقية .. استعلم عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

المواطنون والمواطنات بالعراق يبحثون حاليًا عن رابط منصة مظلتي، والتي من خلالها يتعرفوا عن المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث برنامج مساعدات تقوم الحكومة العراقية بتقديمه للأسر الفقيرة والمحتاجة إلى دعم شهري ثابت، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط المنصة وكيفية الاستعلام عن المشمولين في البرنامج، فضلًا كونوا معنا وسنوضح لكم كل ذلك عبر موقعنا الإخباري.

رابط منصة مظلتي

تقوم منصة مظلتي بالإعلان بشكل رسمي عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تُعلن عن المواطنين التي يشملهم الدعم حسب كل وجبة، ويمكن للمواطن الاستعلام عن الأسماء، هل تشملهم وجبة معينة أم لا، وذلك من خلال سيرهم على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم منها المشمولين بالرعاية في العراق وحدد رقم الوجبة.

حمل ملف المشمولين في الرعاية وبعدها ستجد كل فرد تشمله الرعاية حسب الوجبة المطروحة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحنا لكم رابط منصة مظلتي وكيف يمكن التعرف على المشمولين في برنامج الرعاية أم لا بالخطوات، وبالنسبة لشروط الحصول على هذه الرعاية، فهي كالتالي: