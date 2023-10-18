“يا بختك لو اسمك معاهم”.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة

يزداد الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرارات هامة لعمال مصر خلال احتفالية عيد العمال، واشتدت رغبة الجميع لمعرفة رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة حيث اشتملت قرارات الرئيس السيسي على إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويتيح هذا الصندوق استثمار وإنفاق مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية في حالات الطوارئ والأزمات بشكل دائم لصالح العمالة غير المنتظمة، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه المنحة، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

وفي إطار حديثنا عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023، ويجدر بنا الإشارة إلى أن بمجرد اكتمال الإجراءات القانونية، سيتم بدء تنفيذ صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وسيتم صرف إعانة بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعام 2023 والتي لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الفئات تشمل الآتي:

أصحاب العقارات المبنية.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين.

محفظو وقراء القرآن الكريم.

خدم المنازل.

المرتلون والقراء.

العمال المؤقتون في مجال الزراعة.

العمال في مشروعات تربية الماشية.

العاملون في مجال المناحل.

حائزو الأراضي الزراعية.

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة القوى العاملة.

اكتب الرقم القومي وكلمة المرور الخاص بالمتقدم.

اضغط بعد ذلك على “طلب استعلام العمال غير المنتظمين لعام الجاري”.

وسيتم عرض بيانات المتقدمين للمنحة وتاريخ صرفها.

بهذه الطريقة، يمكن للأفراد الاطلاع على الأهلية للحصول على المنحة والتسجيل لها، ومن المقرر أنه سيتم صرفها خلال شهر سبتمبر الجاري.