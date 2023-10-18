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خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445 بعد القرارات الوزارية الجديدة للمستفيدين الجدد.. الحق سجل
وضعت الحكومة السعودية بعض الضوابط والشروط الجديدة لبرنامج حساب المواطن من أجل توفير دعم مالي بشكل منتظم للأسر الأكثر احتياجا، ومن خلال موقع البديل سنقوم بتوضيح تلك الخطوات في إيجاز.
خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445
تبقى لما وضعته الوزارة فيمكن للمستفيدين الجدد اتباع الخطوات التالية للتسجيل الكترونيا:
- أولا.. قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن وذلك “من هنا”.
- ثانيا.. قم بالضغط على أيقونة “الدخول” الموجودة أمامك في الصفحة الرئيسية.
- ثالثا.. اختار أيقونة مستخدم جديد.
- رابعا.. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بدقة في الخانات الموجودة أمامك.
- خامسا.. قم بزيارة الصفحة الرئيسية مرة أخرى والضغط على زر “الدخول”.
- سادسا.. ادخل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي ثم اضغط على “الدخول”.
- سابعا.. اكتب رمز التحقق الذي أرسل إليك عبر رساله نصية على هاتفك.
- ثامنا.. ومن الصفحة الرئيسية اضغط على تفاصيل الطلب وقم بملء كافة البيانات المطلوبة منك.
- تاسعا.. وعقب الإنتهاء من كتابة كافة البيانات الخاصة بك توجه إلى صفحة كافة البيانات التي ادخلتها لتتحقق من صحتها.
- عاشرا.. قم بالتعهد والاقرار على صحة جميع البيانات الخاصة بك والتي قمت بتسجيلها في حساب المواطن.
- وأخيرا انتظر دراسة الطلب الخاص بك لمعرفة مدى إمكانية توافر الشروط عليك وسيتم الرد عليك بعدها.
ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن 1445
- وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية قد وضعت بعض الشروط لمن يستحقون الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه برنامج حساب المواطن وجاءت تلك الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن مقيما في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وأن لا تكون آخر أقامه له خارج المملكه خلال ال 12 شهر التي سبقت قيامه بالتسجيل قد تجاوزت ثلاث أشهر.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي من حساب المواطن من حاملي الجنسية السعودية باستثناء تلك الفئات وهي أرملة أو مطلقة المواطن السعودي والتي لديها أبناء تقوم برعايتهما، حاملي بطاقات التنقل من ذوي الإعاقة، زوجه المواطن السعودي، أبناء الأرملة أو المطلقة من رجل أجنبي، الأرامل ذوات الأيتام.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن قد وضع كافة البيانات المسجلة بشكل صحيح ومتوافقة مع البيانات المسجلة لدى الجهات المهنية.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على الدعم المالي لا يقل عن 18 عام.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد التي وضعته الوزارة.
- يجب ألا يكون المتقدم قد أقام في أحد مراكز الايواء أو دور الرعاية.
- في حالة كان المتقدم مستقل يجب تقديم ما يثبت استقلاليته في حساب المواطن