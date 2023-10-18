خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445 بعد القرارات الوزارية الجديدة للمستفيدين الجدد.. الحق سجل

وضعت الحكومة السعودية بعض الضوابط والشروط الجديدة لبرنامج حساب المواطن من أجل توفير دعم مالي بشكل منتظم للأسر الأكثر احتياجا، ومن خلال موقع البديل سنقوم بتوضيح تلك الخطوات في إيجاز.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445

تبقى لما وضعته الوزارة فيمكن للمستفيدين الجدد اتباع الخطوات التالية للتسجيل الكترونيا:

أولا.. قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن وذلك “من هنا”.

ثانيا.. قم بالضغط على أيقونة “الدخول” الموجودة أمامك في الصفحة الرئيسية.

ثالثا.. اختار أيقونة مستخدم جديد.

رابعا.. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بدقة في الخانات الموجودة أمامك.

خامسا.. قم بزيارة الصفحة الرئيسية مرة أخرى والضغط على زر “الدخول”.

سادسا.. ادخل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي ثم اضغط على “الدخول”.

سابعا.. اكتب رمز التحقق الذي أرسل إليك عبر رساله نصية على هاتفك.

ثامنا.. ومن الصفحة الرئيسية اضغط على تفاصيل الطلب وقم بملء كافة البيانات المطلوبة منك.

تاسعا.. وعقب الإنتهاء من كتابة كافة البيانات الخاصة بك توجه إلى صفحة كافة البيانات التي ادخلتها لتتحقق من صحتها.

عاشرا.. قم بالتعهد والاقرار على صحة جميع البيانات الخاصة بك والتي قمت بتسجيلها في حساب المواطن.

وأخيرا انتظر دراسة الطلب الخاص بك لمعرفة مدى إمكانية توافر الشروط عليك وسيتم الرد عليك بعدها.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن 1445