سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة الأخيرة 1445 في المملكة العربية السعودية .. شوف مرتبك بقى كام؟

تسعي الحكومة السعودية بشكل كبير إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وخاصة مع حالات التخضم وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، ولذلك كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الموافق 18 أكتوبر 2023 عن زيادة سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بنسبة 10% للعائل و96% للتابع وسوف نتعرف فيما يلي على سلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد فتابعوا معنا.

جدول سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد

من المتوقع أن تكون الزيادة في سلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد لها نتيجة إيجابية على دخل أفراد الاسرة في تحسين المعيشة ومواجهة المشاكل والتضخم في الأسعار والقدرة على شراء كل مرغوب به ولذلك تعد هذه الطريقة مساعدة كبيرة وجيدة من قبل الحكومة السعودية في مساعدة المواطنين على مواجهة الحياة وتدعمهم بالشكل المادي المطلوب.

الفئة الراتب الشهري قبل الزيادة الراتب الشهري بعد الزيادة

الراتب الشهري للعائل قبل الزيادة 1100 ريال وبعد الزيادة 1210 ريال.

الراتب الشهري للزوجة قبل الزيادة 550 ريال وبعد الزيادة 604 ريال

الراتب الشهري للابن/الابنة من سن 18 إلى 25 قبل الزيادة 200 ريال وبعد الزيادة 216 ريال

الراتب الشهري للابن/الابنة من سن 25 إلى 35 قبل الزيادة 300 ريال وبعد الزيادة 324 ريال

الراتب الشهري للأرملة قبل الزيادة 850 ريال وبعد الزيادة 935 ريال

الراتب الشهري للمطلقة قبل الزيادة 850 ريال وبعد الزيادة 935 ريال

الراتب الشهري للمستفيد غير القادر على العمل قبل الزيادة 550 ريال وبعد الزيادة 604 ريال