“الوزارة” تُعلن عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر 2023 !! أعرف هتصرف 100 ولا 150 الشهر ده

المصريون المقيمون في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين، حيث نصيب الفرد بالبطاقة الأربعة أفراد بقيمة 50 جنيه مصري، فهل زاد حقًا قيمة الدعم الشهري عن هذا الحد، أم أن المبالغ المستحقة لدعم التموين للأسرة كما هي دون أي تغيير، هذا نوافيكم به بتقرير اليوم فكونوا معنا.

حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين

نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين كما هو لم يتغير، والذي هو بقيمة 50 جنيه مصري، ولا يوجد أي زيادة أو نقصان في قيمة الدعم المقدم من الحكومة إلى الفرد بالأسرة الواحدة، ولكن هناك أحيان أخرى ينقص نصيب الفرد مع زيادة عدد الأفراد عن عدد أربع أفراد بالأسرة، ولكن بشكل عام نصيب الفرد بالأسرة خمسين جنيه مصري لا أكثر أو أقل، ويمكن من خلالهم شراء زجاجة من الزيت وكيس من السكر أو الأرز مع أي سلعة أخرى لتكملة مبلغ 50 جنيه مصري.

السلع التموينية وأسعارها في مصر 2023

وضحنا لكم حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين، حيث كما هي دون تغيير، وبالنسبة لأسعار السلع المتعارف عليها، فهي كالتالي: