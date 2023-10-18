موعد الحصول و مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024 “أعرفها بالتفصيل من هنا” الأوراق المطلوبة للحصول عليه

خلال الأيام القليلة القادمة ستقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم التابلت إلى الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي بمختلف المدارس المصرية، ولذا من الآن نجد الكثيرون يتساءلون عن مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024 وموعد استلام التابلت، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل هذا بناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فكونوا معنا.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن مواصفات التابلت الذي يتم تسليمه لهم من بداية العام بالصف الأول الثانوي ويستمر معهم إلى نهاية الصف الثالث الثانوي، وبعدها يحصلون عليها هدية من الوزارة، وتأتي أبرز مواصفات التابلت على النحو التالي:

التابلت مصنوع من الخارج من البلاستيك، حيث الظهر والحواف بلاستيكية، حيث الواجهة من الزجاج.

وزن التابلت حوالي 525 جرام، حيث نصف كيلو تقريبًا، حيث الطول حوالي 10 سم، بينما العرض للحواف العلوية سم واحد فقط، والحواف الجانبية 2.8 سم.

يعمل التابلت بشريحة اتصال من النوع SIM – Nano.

الجهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث كان في البداية بنظام 0.6، ثم تم تطويره إلى إصدار 8.1.

بطارية الجهاز 7300 ملي أمبير، حيث بحاجة إلى ثلاث ساعات للشحن الكامل.

يأتي التابلت بذاكرة تخزين 32 جيجا بايت، مع ثلاثة جيجا بايت رام.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

وضحنا لكم مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024، وبالنسبة للتابلت فمتوقع أن يتم تقديمه إلى الطلاب والطالبات بداية من شهر نوفمبر القادم، حيث يتم تسليم التابلت إلى الطالب، بعد أن يقوم ولي الأمر بتسديد قيمة التأمين.