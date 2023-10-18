هيوصل لكام يعني “نصيب الفرد في التموين” شهر نوفمبر يتخطى الـ150 جنية للأفراد البالغين!

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار حول نصيب الفرد في التموين خلال الأيام الماضية ، حيث يبلغ نصيب الفرد في التموين 50 جنيهًا يحصل بها المواطن على السلع الأساسية المتوفرة ضمن السلع التموينية ، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وفي السطور التالية نكشف عن نصيب الفرد التموين خلال شهر نوفمبر 2023.

نصيب الفرد في التموين

يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد في التموين لشهر نوفمبر 2023 حيث يتم صرف السلع التموينية بداية من يوم 1 نوفمبر 2023 وتستمر حتى نهاية الشهر ، وعن نصيب الفرد في التموين يحصل الفرد الواحد على 50 جنيهًا يحصل بها على زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر ، وذلك حتى الفرد الرابع على البطاقة ويحصل الفرد الخامس وباقي الأفراد على البطاقة التموينية على 25 جنيهًا بحيث لا تتعدى البطاقة الواحدة على 4 زجاجات زيت و 6 كيلو جرام من السكر.

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة تموينية متوفرة بكافة المجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وتوفر وزارة التموين السلع بأسعار مخفضة حيث يتم صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر ويطالب الكثير من المواطنين بتوفير الارز على بطاقة التموين نظرًا لارتفاع سعره خلال الفترة الحالية وإليكم جدول أسعار السلع التموينية المتوفرة.