هتاخد حالًا 1000ج وقتي “لما تدخل على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” 2023 .. ألحق سجل قبل ما التسجيل يقف

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة في الفترة الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة حيث يسعى الكثير من المواطنين الحصول على المنحة التي تقدمها الحكومة المصرية وقيمتها 1000 جنيه لجميع اصحاب الاعمال الغير منتظمة وذلك وفق شروط وضوابط محددة ، وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنحة إلى مساعدة العمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية التي تدهورت بسبب انقطاعه عن العمل وفي السطور التالية نكشف عن خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تزامنًا مع الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد أعلنت الحكومة المصرية بدورها في مساعدة العمال من أصحاب المهن الغير منتظمة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك وفق الشروط التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي وإليكم خطوات التسجيل في منحة العاملة الغير منتظمة 2023 :

أولًا يجب الدخول عبر موقع العمالة الغير منتظمة. ثم يجب إنشاء حساب للشخص الذي يريد التسجيل بمنحة العمالة الغير منتظمة. ثم يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بإدخال الاسم والرقم القومي بصورة صحيحة. ثم قم بكتابة رقم الهاتف واضغط على “تسجيل” ثم انتظر رسالة عبر هاتفك لتأكيد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة عن تقديم منحة العاملة الغير منتظمة لجميع العمال من أصحاب المهن الحرة وذلك بقيمة 1000 جنيه شهريًا وذلك وفق الشروط والمستندات المطلوبة ، ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة كما ذكرنا سابقًا.