رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 …ومن هم الفئات المستحقة |منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين ، وهذا ما سوف نستعرضه لكم من خلال السطور التالية ….

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلال إحدى المداخلات الهاتفية على أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال رابط مصر الرقمية لاضافة الزوجة المحرومة والتي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات التموينية دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين والتعرض للازدحام والتكدس، ومن خلال الخطوات الآتية سوف تتمكن من اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين بكل سهولة ويسر….

زيارة موقع مصر الرقمية من هنا .

ادخل رقم الهاتف وكلمة المرور.

اضغط على تسجيل الدخول .

اذهب الي خدمات التموين .

ثم اضغط على اضافة الزوجة المحرومة .

ادخل اسم الزوجة .

ادخال الرقم القومي للزوجة.

واختر صلة القرابة “زوجة”.

ثم اضغط على “ارسال”.

سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بحالة الطلب.

كما يمكنكم متابعة الطلب بعد ذلك من خلال زيارة خانة “خدماتي”.

من هي الفئات المستحقة لاضافة الزوجة المحرومة

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين سوف يكون لعدد من الفئات وهي.

لأصحاب البطاقات التموينية لحاملي كارت تكافل وكرامة .

أصحاب البطاقات التموينية حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

اصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه.

شروط اضافة الزوجة المحرومة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين وهي: