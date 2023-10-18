هل تم إلغاء رسوم المرافقين 1445؟ الجوازات السعودية تُجيب

تساءل الكثيرون حول ما إذا كان تم إلغاء رسوم المرافقين 2023 فعليًا، وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية حقيقة هذا الأمر وقدمت توضيحات دقيقة لكافة الراغبين في التحقق من صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء هذا النوع من الرسوم بداية من العام الجاري.

إلغاء رسوم المرافقين

على الرغم من اعتقاد بعض الأشخاص أن رسوم المرافقين قد تم إلغاؤها في عام 2023، إلا أن مديرية الجوازات العامة قامت بتوضيح الوضع بشكل دقيق، وفي هذا السياق، قدّمت مديرية الجوازات توضيحات متعددة حول رسوم المرافقين، و من أهم هذه التوضيحات كانت الإشارة إلى أن الأخبار التي تم تداولها حول إلغاء رسوم المرافقة في العام الحالي ليست دقيقة، حيث إنه لا تزال رسوم المرافقين مستمرة بقيمة 400 ريال سعودي، كما وتعفى بعض الفئات فقط من هذه الرسوم، وهذا التوضيح يساعد في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع ويؤكد على استمرارية فرض تلك الرسوم في الوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين

للاستعلام عن رسوم المرافقين يمكن اتباع الخطوات الموضحة فيما يلي: