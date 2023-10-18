الآن رسوم إصدار جواز سفر للأطفال وطريقة دفع قيمة المدفوعات إلكترونياً 2023

قامت الإدارة العامة للجوازات السعودية بتحديد رسوم استخراج جواز سفر للأطفال كما أشارت إلى القيمة التي يجب سدادها في حالة الرغبة في إصدار جواز سفر لمن هم بسن الـ 21 سنة، وتسهيلًا للإجراءات على المواطنين خصصت منصة أبشر خدمة لتسديد الرسوم إلكترونيًا من خلالها عبر القيام ببضع خطوات بسيطة.

رسوم إصدار جواز سفر للأطفال

تختلف رسوم إصدار جواز السفر في المملكة العربية السعودية حسب العمر، ولذلك قام الإدارة العامة للجوازات بتحديد رسوم استخراج جواز السفر للأطفال بقيمة بلغت 300 ريال سعودي، حيث يتم إصدار جواز سفر الأطفال لمدة قدرت بـ 5 سنوات فقط، أما عند الرغبة في إصدار الجواز الخاص بالفرد الذي يبلغ سنه 21 عامًا، فإن ذلك يتم من خلال إصداره أو تجديده لمدة تبلغ 10 سنوات، وفي هذه الحالة ستكون الرسوم بقيمة 600 ريال سعودي.

كيفية سداد قيمة المدفوعات إلكترونياً

لسداد المدفوعات الحكومية عبر منصة أبشر الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية: