الآن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي2023

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي لذووي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل التيسير والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، حيث أن مالك هذا الكارت يتمتع بمزيد من الامتيازات التي يوفرها له الكارت، ويشترط ان يخضع الشخص ذوي الإعاقة إلى الكشف الطبي من أجل إثبات اعاقته، وذلك وفقا للمجالس الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط رسمي يتم من خلاله الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وذلك بعدما يقوم الشخص بالفحص الطبي اللازم لإثبات الإعاقة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 في الآتي:

أولا الدخول على الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، من هنا.

قم بالضغط على خيار الاستعلام عن الطلبات.

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا، مع التأكد من صلاحية البطاقة.

انقر على خانة “بحث”.

بعدها ستظهر النتيجة التي تحتوي على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 للشخص المستعلم عنه.

الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الفئات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهذه الفئات تتمثل في الآتي: