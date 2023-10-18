ضبط واستقبال تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات 2023

تعتبر قناة كراميش من أوائل القنوات التي يكون محتواها خاصة بالأطفال، وتكون مناسبة لجميع المراحل العمرية لأنها تقدم محتوي تعليمي هادف للأطفال، ولمعرفة تردد هذه القناة وأهم المميزات التي تتصف بها قناة كراميش سنقوم بتوضيحه في هذا المقال

تردد قناة كراميش

مدير هذه القناة هو وسيم عواد بلد إقامته الأردن ، تم تأسيس قناة كراميش عام 2009، ويكون المقر الرئيسي لها هو عمان- الأردن، تقدم قناة كراميش العديد من الرسوم الكرتونية، والأناشيد، وبعض النصائح الاجتماعية، الدروس الدينية والكثير من المحتويات التي تقدمها قناة كراميش، تكون ساعات البث خلال 24 ساعة متواصلة.

تردد قناة كراميش على النايل سات

التردد: 11390

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: أفقي

المميزات التي تتصف بها قناة كراميش

فيما يلي أبرز المميزات التي تتسم بها تلك القناة:

المحتوى يكون هادفاً ومناسباً للأطفال.

عدم شعور الطفل عند مشاهدة القناة بالملل.

عرض الأناشيد والبرامج في جودة عالية وجيدة.

لا يوجد به إعلانات كثيرة حتى لا يشعر الطفل بالملل.

توفير بيئة ترفيهية للأطفال، وعدم وجود بها مقاطع متعلقة بالعنف بل هي تستهدف في تنمية مهارات الأطفال سواء حركية أو إبداعية

خطوات تنزيل قناة كراميش

فيما يلي الخطوات اللازمة لتنزيل القناة: