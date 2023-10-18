اضبط حالًا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد واستمتع بأفضل إشارة وجودة 2023

يتساءل العديد من محبين قناة ناشيونال جيوغرافيك عن التردد الجديد لها وذلك بعد تغييره في الفترة الأخيرة بسبب بعض المشاكل في النايل سات عبر القمر الصناعي وأيضا لزيادة جودة القناة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات التي يتابعها ملايين المستخدمين في كل أنحاء العالم، حيث نشأت في مدينة أبو ظبي الإماراتية عام ٢٠٠٩ م لتصبح من أفضل القنوات في الشرق الأوسط، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم القناة بعرض كل ما يخص الطبيعة بشكل مباشر وشيق وممتع، حيث يستمتع الملايين من الأشخاص أثناء مشاهدتها وهي تعرض الحياة البرية وطريقة حياة الحيوانات وتعايشهم مع بعضهم، كما تعرض برامج علوم و برامج هندسة وبرامج تكنولوجيا، بالإضافة لبرامج المجتمع والسفر، وتعرض أيضا الأحداث الكارثية وتعرض القناة العديد من الأفلام الوثائقية عن الطبيعة بشكل حقيقي، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بها:

التردد الجديد : ١١٤١١.

الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : ٣٠٠٠.

معامل تصحيح الخطأ : ٣/٤.

القمر الصناعي / نايل سات.

كيفية تنزيل القناة على التلفزيون

فيما يلي أبرز الخطوات اللازمة لتنزيل تلك القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم: