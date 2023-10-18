“من هنـــا” رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة PDF المقبولين في البرنامج

المسجلون من المصريين ببرنامج تكافل وكرامة يتساءلون بشكل دوري عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ومتى ينزل لهم الدعم الشهري؟ حيث يرغبون في التأكد من قيمة المعاش الذي ينزل لهم أول كل شهر، بالإضافة إلى حالة البطاقة هل سارية أم متوقفة أم متجمدة؟ هذا كله نوضحه لكم في تقرير اليوم، فكونوا معنا.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمسجلين في معاش تكافل وكرامة الولوج إلى الموقع الرسمي للبرنامج الموجود على شبكة الإنترنت، ومن ثم الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري وحالة البطاقة الخاصة به، بل بنفس الطريقة يمكن تقديم شكاوى، وذلك على النحو التالي:

توجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت، ومنه إلى برنامج تكافل وكرامة.

https://tk.moss.gov.eg/

أضف الرقم القومي الخاص بك.

انقر على استعلام في حالة الاستعلام، بينما زر شكاوى في حالة تقديم شكوى.

متى ينزل معاش تكافل وكرامة للمواطنين؟

أرفقنا لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام وتقديم الشكاوى أيضًا، وبالنسبة للمعاش الشهري، فموعد إيداعه باليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث يتم صرفه في ماكينات الصراف الآلي وعبر المحافظ الإلكترونية وإتاحته أيضًا للصرف من داخل مكاتب البريد المصري، والمرة القادمة من المعاش مقرر صرفها في بداية شهر نوفمبر، حيث سيتم الصرف للمؤهلين في الموعد التالي: